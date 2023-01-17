



Украинский суд вынес постановление об аресте бывшего президента

Суд постановил заочно арестовать бежавшего из Украины Виктора Януковича, обвиняемого вместе с девятью другими чиновниками в расстреле демонстрантов во время акций протеста в Киеве в 2014 году.



"Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича", – сообщает Государственное бюро расследований.



Расследование преступлений Януковича и других 9 чиновников во время акций протеста на площади Независимости в Киеве в 2014 году, получивших название Евромайдан, было завершено еще в ноябре 2021 года. Следствием установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан, еще более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.



По состоянию на данный момент мера пресечения в виде содержания под стражей заочно избрана в отношении всех 10 подозреваемых.