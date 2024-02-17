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Украинские войска вышли из Авдеевки
17.02.2024 07:40 MIGnews.com

Украинские войска вышли из Авдеевки

Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский:
"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах.

Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

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Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций.

Жизнь военнослужащих - высшая ценность.

Авдеевку мы все равно вернем.

СЛАВА УКРАИНЕ!"

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский:

"Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками - это единственно правильное решение.

Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Официальное заявление командира Третьей отдельной штурмовой бригады:

"Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах.

Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому.

Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается", - Андрей Билецкий.
 

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