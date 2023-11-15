



Украинские военные осторожно намекнули на "большие успехи" на юге

Оттеснение войск РФ осуществляется на линии от трех до восьми километров вдоль побережья Херсона. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Национального телемарафона в среду, 15 ноября. И тут же подчеркнула, что информационная тишина позволит украинским военным отчитываться о "больших успехах" на южном направлении.



По словам Гуменюк, на южном направлении российские агрессоры ушли в интенсивную оборону. При всем при этом они не способны просчитать, с какого направления им ожидать подобной опасности.



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Она уточнила, что оттеснение врага украинскими военными осуществляется на линии от трех до восьми километров вдоль побережья Херсона.



"Линия фронта сегодня достаточно подвижная. Факт того, что врага это утесняет, очевиден. Покамест мы просим об информационной тишине с той целью, чтобы сработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о крупных успехах", – сказала Наталья Гуменюк.



Отметим, что уже второй месяц подряд поступает противоречивая информация о плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра. По данным СМИ, украинские войска не только закрепились, но даже начали перебрасывать военную технику. Дошло до того, что 13 ноября в России государственные СМИ опубликовали и тут же опровергли сообщение о "перегруппировке" российских сил на левом берегу Херсонской области.