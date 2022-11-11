



Украинские силы обстреляли ракетами российские войска, покидающие Херсон

В четверг российские силы на юге Украины оказались на грани поражения. ВСУ продвинулись вперед, приблизившись к портовому городу Херсон.



На следующий день после того, как министр обороны РФ приказал своим войскам отступить из областного центра, активные бои начались в пределах 15 километров от городской черты. Российские солдаты бросали раненых товарищей, когда они спешно отступали, сообщили The Telegraph источники на передовой.



Киев объявил об освобождении более десятка близлежащих городов, отвоевав больше 150 квадратных километров по пути к Херсону.



Освобождение Херсона стало самой важной победой Украины с момента ее обороны Киева в марте.



Кремль продолжает настаивать на том, что Херсон все еще является частью России, после того как рано утром в пятницу он объявил о выводе всех своих войск и техники из города.



