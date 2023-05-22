



Украинские ПВО уничтожили российский Су-35

Поздно вечером 21 мая силы противовоздушной обороны Украины уничтожили самолет Су-35, принадлежащий амии РФ. Эту информацию опубликовал начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчуку на своей странице в Facebook.



"Зрелище со сбитым аналоговым Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал более интересным", - написал Плетенчук, правда, позже удалил пост о сбитии российского самолета.



Но, как говорится, рукописи в интернете не горят. Да и нескольким ранее в сети в мониторинговых пабликах также появилась информация, что над Черным морем был сбит российский Су-35, который собирался совершать пуски в сторону юга Украины.



Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.



Справка: Су-35 – это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в российском ОКБ Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С, напоминает РБК-Украина.



Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские силы ПВО уничтожили 309 самолетов и 294 вертолета. Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ, они входили в одну авиагруппу. Сообщается, что истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.