



Украинские пограничники взяли в плен российского мэра-добровольца

В плен к служащим Государственной пограничной службы попал бывший мэр города Чайковский, что в Пермском крае РФ. В Украину он попал как доброволец в составе армии РФ, сообщила Госпогранслужба в своем Telegram-канале.



"Третьяков Алексей, бывший глава города Чайковский, недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещиевки", – говорится в сообщении.



В ГПСУ отметили: бывший мэр российского города признался, что в Украину пришел воевать с НАТО.



"Однако подразделений НАТО здесь он не встретил, из-за чего пришлось признать, российская пропаганда врет, а Крым – украинский", – рассказали в Госпогранслужбе Украины.





