



Украинские хакеры использовали фото обнаженной жены офицера РФ с целью разведки

Украинский киберальянс, также известный как Киберсопротивление, объединился с InformNapalm, проукраинским информационным новостным сайтом, чтобы в течение нескольких месяцев обманом заставить 12 жен российских военных выдать личную информацию своих мужей.



Кульминацией этого стало грандиозное разоблачение в конце марта на сайте InformNapalm: хакеры притворились, что составляют пинап-календарь, чтобы поднять боевой дух российских офицеров, чтобы эти 12 жен сфотографировались в форме своих мужей, предоставив им достаточно информации для отслеживания много биографической информации о каждом офицере.



И InfoNapalm, и Cyber Resistance были созданы в 2014 и 2016 годах соответственно в ответ на аннексию Крыма Россией. Они продолжали свои усилия по распространению информации о напряженности между Россией и Украиной на протяжении многих лет и удвоили эти усилия с началом войны в феврале 2022 года.



Операция началась с российского полковника Сергея Валерьевича Атрощенко, адрес, дата рождения, номер телефона и электронная почта которого доступны на сайте InfoNapalm. Хакерам удалось найти и опубликовать изображения его лица и дома, а также его документы. Они использовали его записи по COVID-19, чтобы найти его текущий адрес. Оттуда они нашли его место службы и взломали его портал на сайте Минобороны России, где узнали, сколько ему платят.



"Среди больших объемов корреспонденции и спама в почтовых помойках командира 960-й ААР полковника Сергея Атрощенко нам удалось найти и выделить различные подробные списки летчиков, аттестационные ведомости офицеров, бюллетени, памятки, теоретические и практические расчеты и др., которые представляют материальный интерес для украинской разведки, — говорится в отчете InfoNapalm. - Поэтому пока мы не выкладываем весь дамп на всеобщее обозрение. Мы считаем, что не в наших силах облегчать жизнь российской контрразведке, поэтому пусть они сами разбираются в масштабах утечки. "



Хакеры не остановились на полковнике Атрощенко — они перешли к его жене. Ее личная информация, включая дату рождения, номера телефонов, адрес электронной почты и номер паспорта, также есть на сайте InfoNapalm. Хакеры также нашли фотографии обнаженной госпожи Атрощенко, которые она отправляла мужу. Два из них также доступны для просмотра на InfoNapalm.



Под впечатлением, что она разговаривает с офицером полка своего мужа, Атрощенко согласилась удивить полк пинап-календарем с фотографиями всех жен военнослужащих полка (которые также согласились участвовать в проекте). Согласно отчету, Атрощенко “с готовностью поддержала предложение и все организовала”.



Она проделала невероятную работу для украинских хакеров, предоставив крупным планом всех женщин, позирующих в форменных куртках своих мужей. По данным InfoNapalm, рассматриваемые мужья, как правило, очень осторожно относились к тому, чтобы показывать себя в Интернете, и держались в тени. Однако благодаря работе госпожи Атрощенко и ее сверстников украинцы без труда смогли найти фотографии и личные данные на всех из них.



“Мы благодарим наших друзей-хактивистов из Cyber Resistance за эксклюзивную возможность обнародовать эту захватывающую историю”, — заключает отчет InfoNapalm.

