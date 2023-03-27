



Украинские беженки все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации

Исследователи выявили рост в Европе интереса к порнографическим материалам, на которых изображены якобы украинские беженцы. Они все чаще подвергаются сексуальной эксплуатации и становятся жертвами сексуализированного насилия в европейских странах. Об этом говорится в исследовании компании Thomson Reuters, проведенном совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет The Guardian.



Так, исследователи проанализировали глобальный поисковый трафик за период с 24 февраля 2022 года и выявили повышение интереса к порнографии с участием украинских беженцев.



Это, по мнению исследователей, означает, что украинские женщины и дети, выехавшие за границу, сталкиваются с повышенным риском стать жертвами как организаторов секс-трафика в странах Европы, так и производителей онлайн-порнографии.



Согласно анализу, за последние шесть месяцев резко возросло количество просмотров порнографических видео, на которых якобы изображены украинские беженцы. В частности, 13 видеороликов, на которых, как утверждается, изображены украинские беженцы, набрали 275 тысяч просмотров.



В поисковых запросах формулировка «украинское порно» (Ukrainian porn) с начала полномасштабного вторжения России встречается стабильно чаще, чем до 24 февраля 2022-го.



Спецпредставитель ОБСЕ Валиант Ричи подчеркнул, что исследователи выявили прямые доказательства попыток привлечь людей к секс-трафику в чатах украинских беженцев и увеличения масштабов онлайн-рекламы секс-услуг, якобы предоставляемых украинками.



«Высокий спрос мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль», - отметил он.



Куда обращаться?



В Украине есть Telegram-бот «Оставайся в безопасности», в котором можно узнать, как не стать жертвой торговли людьми, безопасно трудоустроиться в Украине и за рубежом, распознать потенциальных злоумышленников, а также к кому обратиться за помощью.



В частности, можно обращаться на национальную бесплатную горячую линию по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов: 527 или 0800-505-501. Также можно звонить 102 или на государственную горячую линию по противодействию торговле людьми: 15-47.