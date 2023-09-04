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Украинская разведка получила БпЛА для работы в российском тылу. Фото
04.09.2023 17:13 Дара Киевская

Украинская разведка получила БпЛА для работы в российском тылу. Фото

Аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны получили от благотворительного фонда "Вернись живым" авиационный разведкомплекс "Мара".

"Мара" - разведывательный авиационный комплекс украинского производства, состоит из шести БпЛА: трех основных и еще трех для оперативной замены утраченных в боях и антенны для управления полетами.

Отмечается, что общая стоимость комплекса составляет 2 827 639,00 грн.

Как уточняет разведка, БпЛА "Мара" способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 метров в секунду. Общий вес комплекса составляет около 20 кг: два БпЛА с наземной станцией управления и антенной помещаются в чемодан.

Габариты БпЛА позволяют операторам "Мары" быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность - разведкомплекс не требует дополнительного транспорта. Поскольку "Мара" может находиться в воздухе до 90 минут и имеет достаточную устойчивость к вражеской РЭБ, эти "самолеты" эффективно работают в тылу врага.

 

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