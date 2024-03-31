



Украине выгодна операция российских добровольцев на территории РФ

Операция российских добровольческих сил, воюющих на стороне ВСУ, является выгодной для Украины.



Такое заявление в эфире телемарафона сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



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"Когда изменится ситуация на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", - отметил он.



По словам главы ГУР, добровольцы, которые проводят рейд в приграничных регионах РФ, сделают свое дело, когда российские войска совершат попытку наступления на фронте.



"Для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих пограничных рубежей", - добавил он.