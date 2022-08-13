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Украинцы смогут пройти курсы "солдатской службы" в Великобритании
13.08.2022 22:55 Ольга Белозерова

Украинцы смогут пройти курсы "солдатской службы" в Великобритании

До 10 тысяч украинцев, имеющих небольшой военный опыт, смогут пройти курсы "солдатской службы" в Великобритании.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Подготовка даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. 

"Основываясь на базовой подготовке солдат в Великобритании, курс охватывает поведение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования", - говорится в сообщении Генштаба.

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