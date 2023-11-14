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Украина: удалось отвоевать около 50% оккупированных территорий
14.11.2023 15:43 Алина Груднева

Украина: удалось отвоевать около 50% оккупированных территорий

Украине удалось отвоевать уже около 50% ранее оккупированных Россией территорий.

Об этом на встрече с советниками лидеров США, Британии, Германии и Франции, которая состоялась в Вашингтоне, рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии. Поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки", - сказал Ермак.

Он выразил западным странам благодарность за поддержку Украины в военное время.

"Во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили вопросы, касающиеся Формулы мира президента Владимира Зеленского", - добавил он.

Также обсуждался вопрос сотрудничества Украины и Великобритании для победы страны в войне против России.

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