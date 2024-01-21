



Украина строит линию обороны протяженностью в 1000 км

По данным издания The Telegraph от 21 января, ВСУ приступили к строительству и оборудованию линии обороны. По мнению английских журналистов, эти работы очень напоминают “линию Суровикина”.



Северная граница будет усилена оборонительными сооружениями с особой тщательностью.



Главное преимущество системы защиты в том, что она позволяет украинским военным и держать оборону, и маневрировать.



"Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательного боевого могущества накануне следующего года", – говорится в публикации.



