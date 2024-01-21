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Украина строит линию обороны протяженностью в 1000 км
21.01.2024 16:57 MIGnews.com

Украина строит линию обороны протяженностью в 1000 км

По данным издания The Telegraph от 21 января, ВСУ приступили к строительству и оборудованию линии обороны. По мнению английских журналистов, эти работы очень напоминают “линию Суровикина”.

Северная граница будет усилена оборонительными сооружениями с особой тщательностью. 

Главное преимущество системы защиты в том, что она позволяет украинским военным и держать оборону, и маневрировать.

"Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательного боевого могущества накануне следующего года", – говорится в публикации.

 

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