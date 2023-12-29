



Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Украина призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН после массированного комбинированного удара, которому Россия подвергла мирные города 29 декабря.



Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



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"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, приведшей к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - сказал он.



Напомним, что с ночи и все утро РФ атаковала мирные города Украины, используя дроны и ракеты. Попадания пришлись на жилые дома, роддом, складские помещения, торговый центр и другую гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли три десятка человек, более 150 получили ранения.