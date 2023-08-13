



Украина получит немецкую беспилотную систему Luna New Generation, - СМИ

Немецкая компания Rheinmetall до конца года поставит Украине беспилотную систему Luna New Generation.



Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Bild am Sonntag.



"Пакет дронов" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапульты и военных грузовиков", - отмечается в сообщении.



Также известно, что система беспилотников может использоваться для разведки, обеспечивать беспроводную высокоскоростную передачу данных и перехватывать или глушить связь.



В концерне Rheinmetall подчеркнули, что беспилотник LUNA NG обеспечивает время полета более 12 часов, а дальность передачи данных - более 100 км, что позволяет достичь пространственного охвата более 30 тыс.кв.км.