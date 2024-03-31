



Украина подверглась массированной комбинированной атаке

В ночь на 31 марта Украина подверглась массированной комбинированной атаке россиян.



По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, россияне испытывали системы ПВО дронами, после чего применили ракеты.



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"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области враг направил и баллистическую ракету типа "Искандер-М", и с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно при отработке по дробной атаке", - пояснила Гуменюк.



Она подчеркнула, что в этот раз атака дронов была нацелена на энергетику в Одесской области из акватории Черного моря. Украинцам удалось уничтожить восемь дронов. Обломки одного из них упали на территории энергообъекта, в результате чего вспыхнул пожар. Из-за этого объект был обесточен, а также без света остались до 170 тысяч абонентов. Информация о пострадавших не поступала. Еще два дрона попали по агропредприятию в Херсонской области. Обошлось без пострадавших.



"Ракетами враг пытался поразить очевидно по определенным объектам, но все же попадание произошло на открытой территории. К счастью, люди тоже не пострадали. Сам факт того, что враг комбинирует атаки дроновые, баллистические и с использованием ракеты авиационного базирования, говорит о попытки истощить системы ПВО и одержать любые победы комбинированным способом", - пояснила Гуменюк.