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Украина отобьет Лиман в течение следующих 72 часов
01.10.2022 10:13 Александр Юзовский

Украина отобьет Лиман в течение следующих 72 часов

Институт изучения войны (ISW) считает, что Украина вернет контроль над Лиманом уже в течение следующих 72 часов.

Аналитики, ссылаясь на так называемых "официальных представителей ДНР" и российских военных корреспондентов, пишут, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.

На данный момент согласно информации, украинская артиллерия блокирует единственный оставшийся путь отхода российских сил на дороге Кременная — Торское.

 

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