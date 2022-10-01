



Украина отобьет Лиман в течение следующих 72 часов

Институт изучения войны (ISW) считает, что Украина вернет контроль над Лиманом уже в течение следующих 72 часов.



Аналитики, ссылаясь на так называемых "официальных представителей ДНР" и российских военных корреспондентов, пишут, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.



На данный момент согласно информации, украинская артиллерия блокирует единственный оставшийся путь отхода российских сил на дороге Кременная — Торское.



