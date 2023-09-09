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Украина может получить от США ATACMS
09.09.2023 07:46 Алина Груднева

Украина может получить от США ATACMS

США, с высокой вероятностью, впервые передадут Украине ракетные системы системы дальнего действия ATACMS.

По данным ABC News, об этом сообщают высокопоставленные представители администрации Джо Байдена.

Источники утверждают, что Вашингтон уже близок к принятию такого решения. Обсуждения относительно ATACMS продолжаются. Есть вероятность, что ракеты будут включены в новый пакет помощи.

Тем не менее, предупреждается, что пройдут месяцы, прежде чем системы будут доставлены в Украину.

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