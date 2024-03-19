



Украина может выпускать по РФ до 60 дальнобойных дронов каждую ночь, - Bild

Украина может выпускать по территории РФ от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь, пишут аналитики авторитетного издания Bild.



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Так, с начала года ВСУ атаковали беспилотниками 12 нефтеперерабатывающих заводов в РФ, нанеся по ним 17 ударов. Максимальная дальность поражения составила 900 км. Атаки затронули 12% мощностей нефтепереработки России, подсчитал эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. В результате с 1 марта российские власти ввели полугодовой запрет на экспорт бензина, опасаясь дефицита на внутреннем рынке.



"Это стало бы большой проблемой для Путина (президент РФ - ред). Естественно, дефицит коснулся бы в первую очередь не армии, которую будут снабжать и далее, а населения, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", - считает Рёпке.



Он приводит украинские данные, согласно которым ВСУ выпускают по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь. Кроме НПЗ, атакам подвергаются склады топлива, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.