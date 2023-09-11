



Украина боем вернула под контроль "Вышки Бойко" у берегов Крыма

Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "Вышки Бойко", которые находятся у берегов временного оккупированного Крыма в Черном море. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



"Россия оккупировала их ("Вышки Бойко" – ред.) в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС", - отметили в разведке.



Известно, что под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш".



Спецоперацию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО.



"Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море", - уточнили в разведке.



Также в ходе одной из фаз операции произошел бой между спецназовцами Украины, которые находились на катерах, и истребителем оккупантов Су-30. В результате боя вражеский самолет был вынужден отступить, поскольку получил поражение.



