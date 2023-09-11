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Украина боем вернула под контроль "Вышки Бойко" у берегов Крыма
11.09.2023 13:51 Дара Киевская

Украина боем вернула под контроль "Вышки Бойко" у берегов Крыма

Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "Вышки Бойко", которые находятся у берегов временного оккупированного Крыма в Черном море. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Россия оккупировала их ("Вышки Бойко" – ред.) в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС", - отметили в разведке. 

Известно, что под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш".

Спецоперацию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО.

"Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море", - уточнили в разведке.

Также в ходе одной из фаз операции произошел бой между спецназовцами Украины, которые находились на катерах, и истребителем оккупантов Су-30. В результате боя вражеский самолет был вынужден отступить, поскольку получил поражение.

 

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