



Удар России по Умани: показаны последствия

Национальная полиция Украины задокументировала последствия ночного удара, нанесенного Россией по Умани в Черкасской области при помощи беспилотников.



"Во время ночной атаки зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары в складских помещениях, в частности, где хранилось зерно", - подтвердили в полиции.



В ходе ночной атаки ранения получил один человек. Пострадавшего госпитализировали в больницу.



"В настоящее время идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", - добавили в полиции.







