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Удар России по Умани: показаны последствия
01.10.2023 11:53 Алина Груднева

Удар России по Умани: показаны последствия

Национальная полиция Украины задокументировала последствия ночного удара, нанесенного Россией по Умани в Черкасской области при помощи беспилотников.

"Во время ночной атаки зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары в складских помещениях, в частности, где хранилось зерно", - подтвердили в полиции.

В ходе ночной атаки ранения получил один человек. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

"В настоящее время идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", - добавили в полиции.



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