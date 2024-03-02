



Удар по Одессе: возросло число жертв

В результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до пяти человек.



По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов достали еще одно тело.



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Оно находилось на уровне первого этажа. Как известно, среди жертв российского удара оказался один ребенок.



По словам спасателей, под завалами могут находиться еще около десяти человек. Спасательная операция продолжается.