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Удар по Одессе: возросло число жертв
02.03.2024 15:31 Алина Груднева

Удар по Одессе: возросло число жертв

В результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до пяти человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов достали еще одно тело.

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Оно находилось на уровне первого этажа. Как известно, среди жертв российского удара оказался один ребенок. 

По словам спасателей, под завалами могут находиться еще около десяти человек. Спасательная операция продолжается.

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