Удар по Одессе: сколько людей остаются под завалами
В Одессе в результате ночного удара по дому под завалами по-прежнему могут находиться люди.
По словам пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области, спасатели ищут еще примерно 10-12 человек.
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Ранее из-под завалов на уровне первого этажа достали тело четвертого погибшего.
Среди жертв российского удара оказался один ребенок. Спасены были пять человек.