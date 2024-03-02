



Удар по Одессе: сколько людей остаются под завалами

В Одессе в результате ночного удара по дому под завалами по-прежнему могут находиться люди.



По словам пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области, спасатели ищут еще примерно 10-12 человек.



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Ранее из-под завалов на уровне первого этажа достали тело четвертого погибшего.



Среди жертв российского удара оказался один ребенок. Спасены были пять человек.