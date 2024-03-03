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Удар по Одессе: под завалами нашли тело еще одного ребенка
03.03.2024 19:01 Алина Груднева

Удар по Одессе: под завалами нашли тело еще одного ребенка

В результате российского удара дроном по девятиэтажному жилому дому в Одессе увеличилось количество погибших.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он.

Ранее стало известно, что в результате удара, нанесенного 2 марта, погибла семья военных. 3 марта из-под завалов извлекли тело женщины с 7-месячной малышкой.

Еще тела ее двоих детей - Сергея и 8-летней Златы - искали в течение дня. Тело Сергия нашли вечером. Поиски Златы продолжаются.

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