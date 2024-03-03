Удар по Одессе: под завалами нашли тело еще одного ребенка
В результате российского удара дроном по девятиэтажному жилому дому в Одессе увеличилось количество погибших.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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"Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он.
Ранее стало известно, что в результате удара, нанесенного 2 марта, погибла семья военных. 3 марта из-под завалов извлекли тело женщины с 7-месячной малышкой.
Еще тела ее двоих детей - Сергея и 8-летней Златы - искали в течение дня. Тело Сергия нашли вечером. Поиски Златы продолжаются.