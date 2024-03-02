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Удар по Одессе: извлечено тело еще одного погибшего
02.03.2024 21:19 Алина Груднева

Удар по Одессе: извлечено тело еще одного погибшего

Вечером, 2 марта, в результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до восьми человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, около 21:00 спасатели достали из-под завалов еще одного тело. 

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Операция продолжается. По данным городских властей, вывезено 1270 кубометров мусора. 

Ранее спасатели извлекли тела молодой мамы, которая погибла, закрывая собой трехмесячного малыша.

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