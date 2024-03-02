



Удар по Одессе: извлечено тело еще одного погибшего

Вечером, 2 марта, в результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до восьми человек.



По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, около 21:00 спасатели достали из-под завалов еще одного тело.



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Операция продолжается. По данным городских властей, вывезено 1270 кубометров мусора.



Ранее спасатели извлекли тела молодой мамы, которая погибла, закрывая собой трехмесячного малыша.