Удар по Одессе: извлечено тело еще одного погибшего
Вечером, 2 марта, в результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до восьми человек.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, около 21:00 спасатели достали из-под завалов еще одного тело.
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Операция продолжается. По данным городских властей, вывезено 1270 кубометров мусора.
Ранее спасатели извлекли тела молодой мамы, которая погибла, закрывая собой трехмесячного малыша.