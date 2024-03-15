



Удар по Одессе: число жертв достигло 20

В Одессе в результате ракетного удара, нанесенного россиянами, погиб еще один человек.



Информацию об этом вечером, 15 марта, подтвердила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.



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"Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 20 человек", - сообщили в ГСЧС.



Поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. Ранее местные власти подтвердили, что пострадали 73 человека.