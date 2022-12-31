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Удар по Киеву: минимум один человек погиб
31.12.2022 14:37 Алина Груднева

Удар по Киеву: минимум один человек погиб

В результате российского удара по Киеву погиб как минимум один человек.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что по предварительным данным, один человек погиб в результате удара по Соломенскому району. Число пострадавших уточняется.

Также медики госпитализировали троих пострадавших женщин. Позже в больницу отправили еще двоих мужчин.

Относительно Голосеевского и Печерского районов также пока что нет данных о пострадавших и жертвах. На местах работают сотрудники экстренных служб.

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