



Удар по Киеву: минимум один человек погиб

В результате российского удара по Киеву погиб как минимум один человек.



Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.



Он отметил, что по предварительным данным, один человек погиб в результате удара по Соломенскому району. Число пострадавших уточняется.



Также медики госпитализировали троих пострадавших женщин. Позже в больницу отправили еще двоих мужчин.



Относительно Голосеевского и Печерского районов также пока что нет данных о пострадавших и жертвах. На местах работают сотрудники экстренных служб.