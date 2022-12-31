Удар по Киеву: минимум один человек погиб
В результате российского удара по Киеву погиб как минимум один человек.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что по предварительным данным, один человек погиб в результате удара по Соломенскому району. Число пострадавших уточняется.
Также медики госпитализировали троих пострадавших женщин. Позже в больницу отправили еще двоих мужчин.
Относительно Голосеевского и Печерского районов также пока что нет данных о пострадавших и жертвах. На местах работают сотрудники экстренных служб.