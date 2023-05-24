



Убитые в Белгороде "диверсанты" дали пресс-конференцию

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" прокомментировали прорыв в Белгородскую область.



Как известно, они являются гражданами РФ, которые пришли воевать на стороне Украины.



Уточняется, что "диверсанты" зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток, захватив российскую бронетехнику и оружие, а также уничтожив некоторое количество техники на территории РФ и взяв пленных и военных.



По словам бойцов легиона, они пользуются большой поддержкой на территории РФ, в том числе, в Белгородской области.



"В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию границы, тратят миллиарды — зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений", — подчеркнули бойцы.



Они считают операцию, которая была проведена на территории Белгородской области, успехом.



По версии российского оборонного ведомства, в результате "прорыва диверсантов" в Белгородской области якобы было убито более 70 человек.



