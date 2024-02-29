



У ГУР есть доказательства, что планы ВСУ попали в Кремль, – Буданов

Российская Федерация знала о планах наступления Сил обороны Украины в 2023 году. Первым о том, что планы наступления "попали в Кремль еще до того, как оно началось" заявил недавно Президент Украины Владимир Зеленский. Теперь эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News.



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"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем (определенные – ред.) меры", – заявил начальник ГУРа.



Попросили главного разведчика страны прокомментировать и другое заявление главы государства Зеленского – о том, что у Украины есть стратегия военных действий на текущий год и сценариев будет несколько больше на фоне возможности утечки информации.



На это Кирилл Буданов ответил коротко и ясно – он намерен говорить больше, чем сказал Верховный главнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский.



Вместе с тем Буданов ответил на вопрос о возможности "заморозки" войны с РФ. Он считает, что россияне были бы не прочь заморозить все так, как есть сейчас, и начать праздновать свою победу.



"Враг стремится к тому, чтобы мы признали территорию, которую они захватили, российской – тогда бы враг праздновал победу. Но этого никогда не произойдет", – заверил главный разведчик Украины.