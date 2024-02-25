



У Байдена оценили шансы Украины на победу в войне

Украина может победить в войне против России, если получит необходимые инструменты.



По данным Politico, такой прогноз озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.



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"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России", - подчеркнул Салливан.



По его словам, США должны предоставить для этого Украине пакет военной помощи. В связи с этим, Салливан призвал Палату представителей одобрить соответствующий законопроект.



"Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", - добавил он.