У Байдена оценили шансы Украины на победу в войне
Украина может победить в войне против России, если получит необходимые инструменты.
По данным Politico, такой прогноз озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России", - подчеркнул Салливан.
По его словам, США должны предоставить для этого Украине пакет военной помощи. В связи с этим, Салливан призвал Палату представителей одобрить соответствующий законопроект.
"Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", - добавил он.