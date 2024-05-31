



Турция не хочет участия НАТО в войне в Украине

Анкара не хочет, чтобы страны НАТО ввязывались в войну, которую Россия ведет в Украине.



По данным Türkiye Gazetesi, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.



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"Мы поддерживаем продолжение оказания помощи Украине. Но мы не хотим, чтобы НАТО было частью этой войны. Мы считаем, что страны НАТО должны соблюдать баланс между ними", - сказал он.



По словам главы турецкого МИДа, президент страны Реджеп Тайип Эрдоаган четко выразил "волю Анкары по этому вопросу".