



"Тунец по-крымски" от ГУР – уничтожены два катера РФ. Видео

Ночью 30 мая 2024 года во временно оккупированном Крыму снова было тревожно – там работало специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13".



Результатом работы ГУР МО поделилось в своем Telegram-канале.



"В очередной раз результативно атакован корабельно-катерный состав Российской Федерации", – сообщили в украинской разведке, уточнив, это было сделано с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.



По данным ГУРа, для обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности, самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.



Российские войска также хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.



"Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России – по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец"", – сообщили в ГУРе и уточнили, что информация все еще обновляется.







В украинской разведке также напомнили, что только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские:



❌ ракетный корабль "Ивановец"

❌ большой десантный корабль "Цезарь Куников"

❌ корвет "Сергей Котов"

❌ скоростной патрульный катер "Мангуст"



Надо сказать, что єта и другие успешные спецоперации стали возможными благодаря поддержке глобальной платформы United24.



“Ивановец” на дне







Уничтожение ВДК "Цезарь Куников"







Как топили "Сергея Котова"



