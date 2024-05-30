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"Тунец по-крымски" от ГУР – уничтожены два катера РФ. Видео
30.05.2024 10:27 MIGnews.com

"Тунец по-крымски" от ГУР – уничтожены два катера РФ. Видео

Ночью 30 мая 2024 года во временно оккупированном Крыму снова было тревожно – там работало специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13". 

Результатом работы ГУР МО поделилось в своем Telegram-канале.

"В очередной раз результативно атакован корабельно-катерный состав Российской Федерации", – сообщили в украинской разведке, уточнив, это было сделано с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

По данным ГУРа, для обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности, самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. 

Российские войска также хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. 

"Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России – по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец"", – сообщили в ГУРе и уточнили, что информация все еще обновляется.

 

В украинской разведке также напомнили, что только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские: 

❌ ракетный корабль "Ивановец"
❌ большой десантный корабль "Цезарь Куников"
❌ корвет "Сергей Котов"
❌ скоростной патрульный катер "Мангуст"

Надо сказать, что єта и другие успешные спецоперации стали возможными благодаря поддержке глобальной платформы United24. 

“Ивановец” на дне



Уничтожение ВДК "Цезарь Куников"



Как топили "Сергея Котова"

 

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