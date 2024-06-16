



The Тelegraph: “Путин близок к потере Крыма”

С таким заголовком вышел материал в британском издании. Журналист Том Шерп привел ряд доводов, которые доказывают его утверждение.



“В октябре прошлого года министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал Черноморский флот россии “функционально разгромленным”, исходя из потерь, которые он несет от атак беспилотников и ракет, а также действий спецназа”, – пишет Шерп.



“Может быть, Крым и является “непотопляемым авианосцем”, как однажды охарактеризовал его Путин, но с учетом того, что Севастополь сильно пострадал, а многие корабли из него бежали в восточный порт Новороссийск в России, он становится довольно опасным авианосцем, чтобы находиться на его борту”.



Шерп отмечает, что уже через два месяца Украина восстановила товарооборот в своих портах на уровне 2021 года, а Россия не смогла этому помешать.



“Многие считают, – пишет обозреватель, – что россия каким-то образом имеет неограниченные ресурсы, которые можно использовать в ходе этой войны, но мне так не кажется. Учитывая, что многие войска недавно были отведены на север для неудавшегося штурма Харькова, вполне возможно, что потрепанные российские войска в Крыму созрели для разгрома”.



Автор задается вопросом: как Украина сможет реализовать свое преимущество, когда Крым будет изолирован? По мнению Шерпа, сухопутное вторжение на полуостров вообще не нужно, а нужно ждать, пока у россиян иссякнут припасы на полуострове: “Путин будет вынужден сжигать ресурсы, чтобы удержать полуостров, не добившись ничего, кроме пропагандистских потерь”. Тогда “Крым станет не просто сильно уменьшившейся оперативной базой, но и точкой переговоров, имеющей стратегическую полезность в рамках всего конфликта”.





