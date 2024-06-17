



Инфекция из Азии губит пчел в Крыму

Тропилелапсоз - пчелиная болезнь, которая способна уморить целый рой, появилась на пасеках Крыма. Об этом сообщил председатель правления Союза пчеловодов Крыма Николай Клочко. Тропилелапсоз - это клещевая инвазия. Четыре типа клещи атакуют печатный расплод (личинки пчел) улья. Выжившие появившиеся пчелы страдают недоразвитостью. В новом выводке появляется много трутней.



“В Крыму сейчас новая болезнь, называется клещ тропилелапсоз, которую нам привезли из Средней Азии несколько лет назад. Каждый год начало гибнуть около 10%”, – сказал пчеловод.



Пчелы страдают от пестицидов, которыми фермеры и сельхозпроизводители щедро обрабатывают свои поля для борьбы с вредителями. А прошлом 2023 году около 500 пчелосемей погибли на Крымском полуострове из-за влияния химикатов на среду их обитания.



