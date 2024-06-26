



Еще одна страна из Южной Америки присоединилась к коммюнике саммита мира

К итоговому коммюнике саммита мира присоединилась страна из Южной Америки - Гайана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.



Согласно данным Швейцарии, это уже 89 подпись под коммюнике саммита мира.



Гайана - это государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной Америки. Омываемая водами Атлантического океана, она граничит с Венесуэлой на западе, Суринамом на востоке и Бразилией на юге.



Напомним, в середине июня в Швейцарии был проведен первый мировой саммит, посвященный Украине. В нем участвовали представители 100 стран и организаций.



По итогам саммита была принята общая декларация. Некоторые участники ее не поддержали. Список стран, отказавшихся подписать коммюнике, включает Саудовскую Аравию, Таиланд, Индию и другие: Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЭ.

