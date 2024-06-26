



В Грузии напали на офис оппозиционной партии

В ночь на 26 июня было совершено нападение на офис оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в городе Поти.



По данным местных СМИ, неизвестные разбили окна.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам председателя районной организации Давида Хомерики, в здании были установлены стеклопакеты, потому исключается возможность того, что они были повреждены из-за непогоды.



"Это центральная улица, везде установлены камеры, и не сложно будет увидеть, кто это сделал, но у меня нет надежды на расследование", - сообщил он.