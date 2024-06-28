



Мать убила своих детей "по религиозным мотивам"

Мать, убившая двух своих маленьких дочерей, утверждает, что сделала это "по религиозным причинам", адвокат защиты утверждает, что его клиентка страдает "психическим заболеванием".



Трагедия произошла в общине харедим в Лейквуде (Нью-Джерси). Женщина, обвиненная в убийстве двух своих маленьких детей ранее на этой неделе, страдала "тяжелым психическим заболеванием", которое, как полагают, сыграло роль в ее решении убить своих детей, заявил адвокат женщины.



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В своем заявлении адвокат защиты Митчелл Анселл сказал: "Печальная правда заключается в том, что у Наоми Элкинс хорошо задокументирована тяжелая психическая болезнь, которая сыграла важную роль в этих трагических событиях".



Он добавил: "Хотя мы признаем серьезность обвинений, с которыми она сталкивается, мы также считаем, что важно признать невероятные сложности, связанные с проблемами психического здоровья".



"Семья Элкинс глубоко опечалена трагическими событиями, произошедшими с Наоми Элкинс и двумя ее маленькими детьми. Наши сердца сочувствуют скорбящей семье и всем людям, пострадавшим от этой невообразимой утраты.



В настоящее время мы просим общественность молиться и поддерживать всех, кто пострадал от этой трагедии. Мы стремимся добиться наиболее справедливого и честного результата через правовую систему, принимая во внимание все сопутствующие обстоятельства".



По данным Asbury Park Press, мать, 27-летняя Наоми Элкинс, рассказала полиции, что у нее были "тревожные мысли" и что она молилась о своих детях, прежде чем убить их.



Она также заявила полиции, что убила своих детей "по религиозным мотивам".

