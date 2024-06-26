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КНДР осуществила неудачный запуск баллистической ракеты
26.06.2024 08:22 Алина Груднева

КНДР осуществила неудачный запуск баллистической ракеты

В среду, 26 июня, КНДР осуществила неудачный запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Уточняется, что запуск был осуществлен в 5:30 по местному времени из района возле Пхеньяна.

Предположительно, неудача постигла северокорейцев сразу после старта ракеты. Южная Корея и США проводят анализ запуска.
 
По предварительным данным, ракета рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.  

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