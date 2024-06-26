КНДР осуществила неудачный запуск баллистической ракеты
В среду, 26 июня, КНДР осуществила неудачный запуск баллистической ракеты.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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Уточняется, что запуск был осуществлен в 5:30 по местному времени из района возле Пхеньяна.
Предположительно, неудача постигла северокорейцев сразу после старта ракеты. Южная Корея и США проводят анализ запуска.
По предварительным данным, ракета рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.