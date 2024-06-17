



В Украине ответили, будет ли эффективным уничтожение Крымского моста

Уничтожение Крымского моста россиян уже не даст такого эффекта, какой могло бы дать ранее.



Такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" выразил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.



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По его словам, тактико-стратегическое значение Крымского моста в продолжающейся войне становится все меньше.



"Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальные идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - пояснил Плетенчук.



Он добавил, что обеспечение россиян на юге Украины частично идет из Ростова-на-Дону, а основным маршрутом ранее была паромная переправа в захваченном Россией Крыму. Также РФ строит новую железную дорогу.



"До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее", - отметил он.