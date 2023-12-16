Новости » События в Украине
Теракт на Закарпатье: один пострадавший погиб
16.12.2023 20:59 Алина Груднева

Теракт на Закарпатье: один пострадавший погиб

Один из пострадавших в результате теракта в Закарпатье пациентов не выжил.

Он скончался в Свалявской городской больнице от полученных ранений.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По данным СМИ, потерпевшему ампутировали ногу. Также у него были другие тяжелые повреждения органов.

Напомним, что депутат устроил подрыв гранаты на заседании Керецковского сельского совета на Закарпатье. Из 26 пострадавших, несколько человек поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Подрывнику предъявлено подозрение. Дело квалифицировано как теракт.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы