



Теракт на Закарпатье: один пострадавший погиб

Один из пострадавших в результате теракта в Закарпатье пациентов не выжил.



Он скончался в Свалявской городской больнице от полученных ранений.



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По данным СМИ, потерпевшему ампутировали ногу. Также у него были другие тяжелые повреждения органов.



Напомним, что депутат устроил подрыв гранаты на заседании Керецковского сельского совета на Закарпатье. Из 26 пострадавших, несколько человек поступили в больницу в тяжелом состоянии.



Подрывнику предъявлено подозрение. Дело квалифицировано как теракт.