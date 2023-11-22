



Таврическое направление: войска РФ резко увеличили штурмы

ВСУ отбивают на Таврическом направлении штурмы российской армии, количество которых резко увеличились. Противник атакует украинских военных крылатыми авиабомбами.



Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.



"Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы с Су-35", – написал он.



Вместе со штурмами выросло и число потерь среди войск РФ в живой силе и бронетехнике. В частности, сообщил Тарнавский, уничтожена 21 единица военной техники – три танка, три ББМ, ПТРК, шесть БпЛА, четыре автомобиля и четыре единицы спецтехники, а именно самоходная реактивная установка разминирования УР-77 Метеорит. Уничтожены также три склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждено.



"Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврия" составили 491 человек. Семь оккупантов сдались в плен", – сообщил ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский.