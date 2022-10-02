



"Сто единиц бронетехники ВСУ прорываются к Бериславу"

Бывший “министр обороны” “ДНР” И. Стрелков-Гиркин пишет о том, что ВСУ развивают оперативный успех на Херсонском направлении и могут прорваться к стратегически важной цели - Бериславу:



"На Херсонском фронте наши войска откатились на рубеж с.Дудчаны. Сохраняется угроза прорыва противника вдоль Днепра на подступы к Бериславу.



Предполагаю, что противник попытается обойти наши позиции в указанном районе с севера, чтобы заставить продолжить отступление под угрозой окружения.



Силы ВСУ оцениваются примерно в 3-4 механизированных батальона и не менее одного полнокровного танкового батальона (всего свыше 100 единиц ББМ)@.