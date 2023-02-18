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США подсчитали потери россиян в Украине
18.02.2023 19:46 Алина Груднева

США подсчитали потери россиян в Украине

На войне в Украине с момента начала полномасштабного вторжения убиты и ранены 20 тысяч военнослужащих РФ.

По данным Bild, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Согласно американским источникам, во время войны с Украиной было убито и ранено 200 тысяч россиян", - отметил Блинкен.

По его словам, свыше миллиона россиян покинули родину, чтобы их не отправили на войну. Помимо прочего, к концу прошлого года тысячи компаний заморозили в России свой бизнес из-за опасений, что их репутации будет нанесен ущерб.

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