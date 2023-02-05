



США и Россия столкнулись из-за доклада ВОЗ о гуманитарном кризисе в Украине

В субботу доклад ВОЗ о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине вызвал спор между США и Россией. Москва заявила, что доклад был политически мотивирован, а Вашингтон призвал к его скорейшему обновлению.



Доклад генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса был представлен исполнительному совету организации, в который входят и Россия, и США. Он освещал события первых девяти месяцев 2022 года и классифицировал ситуацию на Украине, куда Россия вторглась 24 февраля, как одну из восьми острых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.



В отчете задокументировано более 14 000 жертв среди гражданского населения, 17,7 млн ​​человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, и 7,5 млн украинских беженцев, перемещенных по всей Европе. Также говорится, что из 471 нападения с применением тяжелого оружия на медицинские учреждения в мире 448 произошли в Украине.



Представитель России в правлении ВОЗ назвал доклад “политизированным и односторонним”, а ссылки на Украину назвал необоснованными обвинениями. Москва отрицает нападения на гражданское население Украины с тех пор, как начала так называемую “СВО”, которая опустошила украинские города и потрясла мировую экономику.



Шеба Крокер, представитель США в ООН, призвала предоставить обновленный отчет для документирования инцидентов в Украине с сентября.

“Российские атаки нанесли невыразимый ущерб гражданскому населению и важнейшей инфраструктуре Украины”, – заявила она на заседании правления. “Эти бессмысленные смерть и разрушение жестоко сказываются на доступе детей, пожилых людей и других уязвимых групп к жизненно важной медицинской помощи”.