



Спикер ВВС Украины о ATACMS: Слово "баллистика" будет вызывать тревогу у россиян

Российские комплексы не способны эффективно противодействовать ракетам ATACMS, которые Украина может получить от западных партнеров, убежден спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.



"Крылатых ракет много не бывает. Сейчас есть тандем. Надеемся на трио с немецкой ракетой TAURUS, да и квартет дополнил бы неплохо ATACMS. Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ему. Возможно, но все же ракета способна бить 300 км, а тот больше", – рассказал он в эфире Youtube-канала "Мы – Украина".



По словам Игната, "само слово "баллистика" будет вызывать тревогу у россиян".