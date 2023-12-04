



Спикер ВСУ: Войска РФ идут в атаки по собственным минным полям

Войска РФ стремятся сократить "серую зону" и уменьшить контролируемые украинской армией плацдармы на левом берегу. На южном направлении российские оккупанты проводят наступление через минные поля, предварительно оборудованные в так называемой "серой зоне".



Эту информацию предоставил представитель армии "Юг" – Сергей Братчук, выступая в эфире одного из украинских телеканалов.



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"Наблюдается факт продвижения российской армии через свои собственные минные поля", – подчеркнул он, отмечая, что подобные события фиксируются, в частности, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.



С целью уменьшения "серой зоны" и сужения контролируемых Вооруженными Силами Украины территорий на левом берегу в направлении Херсона появляются бойцы российских воздушно-десантных войск, включая 104-ю десантно-штурмовую дивизию, перемещенную из Запорожского направления. Согласно Братчуку, некоторые части этой дивизии на данный момент передвигаются по левобережью Днепра во временно оккупированные территории Херсонской области.



"Некоторые из них появляются на перешейке с Крымом. Причины этого и мотивы стоящие за этим будут раскрыты в ближайшее время. Но факт, что эта ситуация вызывает беспокойство у противника, не вызывает сомнений", – заключил представитель армии "Юг".