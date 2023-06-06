



Сообщения о разрушении Каховской ГЭС

В cети появились кадры предлопожительно разрушенной гидроэлектростанции на Днепре. Вода может затопить левобережье.

Разрушение Каховской ГЭС подтвердил "военный блогер" Юрий Подоляка. По его мнению, плотина не выдержала повреждений от предыдущих ударов – свежих, по данным Подоляки, не было.



«По моим данным никто ее не подрывал (взрывов не было, говорят люди), это все следствие именно предыдущих повреждений! Дамба их и напора воды просто не выдержала. Уже начинает затапливать острова, производится эвакуация населения», - написал Юрий Подоляка. В подтверждение своих слов блогер выложил видео очевидцев из числа местных жителей.



