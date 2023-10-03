



СМИ: Украина держит запасы трансформаторов за границей

Украина произведет или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, чтобы заменить те, что были уничтожены в результате российских обстрелов прошлой зимой. Об этом пишет издание The Economist.



"Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина - закуплена за границей. Но нападения на украинские заводы привели к тому, что фактически было сделано мало отечественных. Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор до тех пор, пока они не будут нужны", - говорится в материале.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна готовится к новым возможным атакам на свою энергетическую систему, но она гораздо уязвимее, чем была в прошлом году, ведь больше не имеет избыточных мощностей, а запасного оборудования мало.



При этом сообщается, что украинские инженеры нашли "замысловатые" схемы распределения электроэнергии и оборудования по стране.



К тому же, после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.



Галущенко отметил, что теперь у Украины большой опыт того, как справляться с крупномасштабными атаками. Но россияне также могли извлечь уроки из их опыта "неспособности разрушить систему". Он подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.



Издание напоминает, что ущерб, нанесенный российскими атаками прошлой зимой, был огромным. Согласно отчету Программы развития ООН , в апреле 2023 года мощности по производству электроэнергии сократились на 51% по сравнению с периодом перед вторжением России в феврале 2022 года.