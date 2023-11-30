



СМИ: США переносят передачу Украине реактивных бомб

США решили перенести на 2024 год передачу Украине реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые адаптированы под удары на расстоянии в 160 километров.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.



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"Люди, знакомые с текущими сроками, говорят, что доставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину", - сказано в материале.