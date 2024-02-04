



СМИ: ситуация в Авдеевке стала критической, решается ее судьба

В воскресенье, 4 февраля, ситуация в Авдеевке стала критической для бойцов ВСУ.



Такое заявление со ссылкой на собственные источники сделал украинский журналист Андрей Цаплиенко.



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"Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые подразделения и закрепились в застройке", - сообщил он.



По словам журналиста, это означает, что до основной логистической артерии украинских военных россиянам остаются сотни метров.



"Но ситуация пока не безнадежная, говорят военные. Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать, как это было две недели назад в районе "Царской Охоты" и на улице Соборной. Фактически в эти дни решается судьба Авдеевки", - резюмировал Цаплиенко.